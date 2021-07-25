صورة نادرة للملك سلمان بالزي العسكري

نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والملك فهد بن العزيز رحمه الله، وعدد من الأمراء وهم يرتدون الزي العسكري.
ونشر الصورة الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود على “تويتر” حيث ظهر فيها أيضا الأمير تركي بن عبد العزيز رحمه الله، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز.
كما ظهر في الصورة أبناء الملك سعود، الأمير خالد والأمير ثامر والأمير بدر والأمير سعد رحمهم الله، والأمير خالد بن عبد الله.
وأشار حساب مؤسسة الملك سعود إلى أن الصورة تم التقاطها بعد إعلان الملك سعود التعبئة العامة وفتح باب التطوع في السعودية لمساعدة مصر في التصدي للعدوان الثلاثي عام 1956.