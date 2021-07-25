طرق بسيطة تمنع الترهل وتقوس الظهر

أميرة خالد (صدى):
تعد الوضعية الرديئة عند الجلوس أو النوم سيئة للظهر ويمكن أن تسبب أيضًا مشاكل في التنفس والهضم وتؤدي أيضا إلى التحدب في الظهر.
وسلطت دراسة الضوء على طرق تحنب الترهل والتحدب والمشاكل الجسدية الأخرى، بحسب على موقع "ويب ميد" الطبي الأميركي وتتضمن:
تجنب الانحناء
وضع الانحناء خلال الجلوس أو الوقوف يزيد الضغط على عمودك الفقري ما يؤدي إلى إجهاد العظام والعضلات والمفاصل التي تحتاجها لتثبيت العمود الفقري في مكانه، وهذه الوضعية ليست سيئة للظهر فقط بل إنها تؤدي أيضا إلى الإضرار بأعضائك الداخلية ما يجعل من الصعب على رئتيك وأمعائك العمل. وبمرور الوقت، سيجعل ذلك من الصعب هضم الطعام أو الحصول على ما يكفي من الهواء عند التنفس.
وضعية المكتب
من المريح الاسترخاء وربما الاستلقاء والدوران بالكرسي قليلاً في المكتب. لكن لا ينصح بهذا الوضع وعليك تجربة هذا بدلا منه: اجلسي في مقعدك بالكامل وضعي منشفة صغيرة ملفوفة أو وسادة أسفل الظهر خلف منتصف ظهرك لحماية الانحناء الطبيعي لعمودك الفقري. اثنِي ركبتيك بزاوية قائمة وحافظي على ارتفاعهما أو أعلى قليلًا من وركيك ثم ضعي قدميك بشكل مسطح على الأرض.
تصفح الهاتف بشكل صحيح
البعض يقضي وقتا طويلا على الهاتف الذكي بشكل يومي. وعندما يقومون بإمالة الرأس لأسفل للتحقق من الرسائل، فإن ذلك يجهد العمود الفقري بدرجة كبيرة. وعلى مدار يوم أو عام يمكن أن تتراكم مشاكل هذا الوضع. ولذلك من أجل الحصول على رؤية أفضل، يمكن رفع الهاتف لأعلى وتحريك العين وليس الرأس.
تجنب هذا الوضع أثناء القيادة
يقوم البعض بالاتكاء للخلف أثناء رحلة طويلة في السيارة لكنها ليست جيدة لوضعية الجسم. وبدلاً من ذلك، يمكن سحب المقعد بالقرب من عجلة القيادة وعدم غلق الساق ويمكن ثني الركبة قليلاً بحيث تكونا على مستوى الورك أو أعلى قليلاً.
تجنب الكعب العالي
تدفع الأحذية ذات الكعب العالي قاعدة عمودك الفقري إلى الأمام، مما يؤدي إلى زيادة تقوس ظهرك. ويمكن أن يغير ذلك الطريقة التي يصطف بها العمود الفقري ويضغط على الأعصاب، مما يسبب آلام الظهر. عليك اختيار كعب منخفض ومكتنز للارتداء اليومي.