"الأمن العام" يكشف عن قائمة المقبوض عليهم في عدة جرائم بالمملكة

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، عن عدداً من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي شملت جرائم سرقة وإطلاق نار.
وأوضح الأمن العام، أنه تم ضبط مواطنان وثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة 8 مركبات داخل الأحياء وبيعها بعد تجزئتها، فضلًا عن القبض على مواطن قام بإطلاق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق بمركز خيبر الجنوب؛ نتج عنه تعرضه لإصابة طفيفة.
وتضمنت القبض على مواطنين ارتكبا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة 3 مركبات كانت في وضع التشغيل، و174 هاتفاً متنقلاً، وحيازة 3 أسلحة نارية، وضبط 3 مواطنين قاموا بارتكاب عدة جرائم تمثلت في سرقة 22 مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على 6 مقيمين من الجنسية الهندية ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية للاستيراد تعود ملكيتها لمواطن، وضُبط بحوزتهم قرابة 3.5 مليون ريال.