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فيديو.. فضيحة لمذيعة لطخت نفسها بالطين قبل الظهور على الهواء

منذ 20 دقيقة
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فيديو.. فضيحة لمذيعة لطخت نفسها بالطين قبل الظهور على الهواء

(صدى):
تعرضت المذيعة "سوزانا أوهلين" لفضيحة كبرى خلال تغطيتها للدمار الذي خلفته الفيضانات في ألمانيا.

ورصد مقطع فيديو قيام سوزانا أوهلين بتلطيخ نفسها بالطين قبل الظهور على الهواء مباشرة، لتبدو وكأنها تضررت هي الأخرى، وذلك ضمن تغطيتها لقناة "أر تي إل"، وهي واحدة من أكبر القنوات الخاصة في ألمانيا.

ووثق المقطع قيام المذيعة بسرعة بالنزول إلى الأرض والإمساك بالطين لتلطخ ملابسها ووجهها به.

وبعد انتشار المقطع، خرجت المذيعة، معتذرة لمتابعيها، قائلة: "كصحفية، ما كان يجب أن يحدث هذا أبدا، وكشخص يأخذ معاناة كل المتضررين على محمل الجد، لقد حدث ذلك لي. أنا آسفة".

وأضافت: "بعد أن كنت قد ساعدت بشكل خاص في المنطقة خلال الأيام السابقة، شعرت بالخجل من الوقوف أمام الكاميرا بملابس نظيفة أمام عمال الإغاثة الآخرين ونتيجة لذلك، من دون التفكير مرتين، قمت بتلطيخ ملابسي بالوحل".

مذيعة
المانيا
فضيحة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130973
منذ 11 دقيقة
عايشه الدور ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عايشه الدور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ولوها ولاهم جايبينها لبر السلام .. .. وعليه وجب إحراقم بترابهم يا ابطال ..
اللهو البرى
والله زولييين سمحين خالص. ماحد بيكورك عليهون.وسايبنهون براهون. َ
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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