السعودي حسين علي رضا يحل سادسا في ربع نهائي رياضة التجديف

نواف السالم (صدى):
خرج اللاعب السعودي حسين علي رضا، الأحد، من المنافسة على أحد الميداليات بعد أن حل سادسا في دور ربع نهائي مسابقة التجديف "فردي رجال"، ضمن دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو 2020"، متأهلا إلى نصف نهائي تحديد المراكز (C/D).
وكان حسين علي رضا تأهل إلى ربع نهائي مسابقة القارب الفردي بعد احتلاله المركز الثاني، وذلك في أول مشاركة للمملكة في هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية.
وتشارك المملكة في الدورة الأولمبية بأكبر بعثة أولمبية في تاريخ مشاركاتها من خلال 9 رياضات، تشمل: ألعاب القوى والجودو وكرة القدم والكاراتيه ورفع الأثقال وكرة الطاولة والرماية والتجديف والسباحة.