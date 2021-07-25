حوثي يقتل والدته ويصفها ووالده بـ "التكفيريين"

فهمي محمد (صدى):
أقدم مسلح حوثي على قتل أمه رميا بالرصاص وذلك إثر دفاعها عن والده الذي صوب نحوه 13 رصاصة في محاولة فاشلة لقتله.
وقتل الحوثي "وليد أحمد محمد عز الدين" والدته بطلقتين ناريتين أرداها قتيلة على الفور، وذلك بعدما فشل في قتل والده بعشرات الرصاصات، حيث خرجت الأم لدفعه عن قتل والده فصوب نحوها رصاصتين قاتلتين في الصدر.
وكان القاتل يصف والديه بـ"التكفيريين" وأنهما ضد ميليشيات الحوثي، وهي ذات التهمة التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية على معارضيها السياسيين الرافضين لجرائمها بحق الشعب اليمني.