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حوثي يقتل والدته ويصفها ووالده بـ "التكفيريين"

منذ ساعة
374
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حوثي يقتل والدته ويصفها ووالده بـ "التكفيريين"

فهمي محمد (صدى):
أقدم مسلح حوثي على قتل أمه رميا بالرصاص وذلك إثر دفاعها عن والده الذي صوب نحوه 13 رصاصة في محاولة فاشلة لقتله.

وقتل الحوثي "وليد أحمد محمد عز الدين" والدته بطلقتين ناريتين أرداها قتيلة على الفور، وذلك بعدما فشل في قتل والده بعشرات الرصاصات، حيث خرجت الأم لدفعه عن قتل والده فصوب نحوها رصاصتين قاتلتين في الصدر.

وكان القاتل يصف والديه بـ"التكفيريين" وأنهما ضد ميليشيات الحوثي، وهي ذات التهمة التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية على معارضيها السياسيين الرافضين لجرائمها بحق الشعب اليمني.

جريمة
قتل
اليمن
الحوثيون

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51831
منذ 55 دقيقة
هذه نتيجة المخدرات الايرانيه لعنة الله عليه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130973
منذ 43 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. هذي نتيجة تعليمات طواغيت إيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130973
منذ 30 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. هذي نتيجة تعليمات طواغيت إيران ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عايشه الدور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ولوها ولاهم جايبينها لبر السلام .. .. وعليه وجب إحراقم بترابهم يا ابطال ..
اللهو البرى
والله زولييين سمحين خالص. ماحد بيكورك عليهون.وسايبنهون براهون. َ
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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