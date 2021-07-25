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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 16 ساعة
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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.41575، العملة مقابل الريال الواحد 0.22646

- الدولار: 3.75128، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658

- درهم إماراتي: 1.02126، مقابل الريال الواحد 0.97919

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67054

- دينار أردني: 5.29101، مقابل الريال الواحد 0.18900

- دينار كويتي: 12.46516 مقابل الريال الواحد 0.08021

- دينار بحريني: 9.96515، مقابل الريال الواحد 0.10044

- الريال القطري: 1.03029، مقابل الريال الواحد 0.97060

-الدرهم المغربي: 0.41882 مقابل الريال الواحد 2.39015

- الجنيه المصري: 0.23936، مقابل الريال الواحد 4.17778

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د محمد ماجد بخش
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عيب عليك .. يا دكتور
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احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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