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أرملة شاه إيران توجه رسالة للحرس الثوري بشأن احتجاجات الأحواز

منذ 3 ساعات
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أرملة شاه إيران توجه رسالة للحرس الثوري بشأن احتجاجات الأحواز

طهران (صدى):
وجهت أرملة شاه إيران فرح ديبا بهلوي، أمس السبت، رسالة لقوات الأمن الإيراني والحرس الثوري، منددة بالعنف ضد المحتجين، على أزمة شح المياه في محافظة خوزستان.

وأعلنت بهلوي تضامنها مع الأحوازيين المتظاهرين، قائلة:"إنني أعلم مدى الظروف المريرة والمؤسفة التي تمرون بها، وأتمنى أن تواصلون صمودكم حتى تصلون إلى مطالبكم المحقة".

وأضافت فرح ديبا بهلوي: "أطالب قوات الأمن والحرس الثوري والباسيج بأن يكفوا أيديهم عن العنف ويفكروا بحال المواطنين الذين خرجوا في الشوارع بشكل سلمي للتعبير عن أبسط مطالبهم الإنسانية، إذ لا يجب أن يكون إطلاق الرصاص هو الرد على مطالب هذا الشعب المظلوم".

وتابعت: "حياة الإيرانيين اليوم تشهد صعوبة وحزنا بالغين، إذ تؤرقهم أزمة نقص المياه وفيروس كورونا، فضلا عن الظلم البيّن الواقع عليهم".

يذكر أن فرح ديبا بهلوي، هي آخر إمبراطورة للحكم الملكي في إيران قبل اندلاع الثورة والإطاحة بحكم الشاه عام 1979، وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية بقيادة آية الله الخميني.

ايران
الاحواز
الحرس الثوري
شاه ايران

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51832
منذ 3 ساعات
خلاص يا فرح مضى عليك الزمن
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130977
منذ ساعة
الله ينصر العرب الأحوازيين على طواغيت إيران الخبيثين ..

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أحدث التعليقات

كان زمان
للعلم .. بعض البدو يعتبر السرقة (( كسب )) ويتفاخرون بذلك ...!!! لكن ليته سكت !!!!!!!!!!!!!!
ابو صابر
خيرنا لهم واصل وشرهم وحقدهم وغلهم لنا وارد (حسبنا الله ونعم الوكيل).
دكتر
اكيد الاطباء متعالين عليهم وضاغطينهم فوق مصيبتهم الله يرحم ميتهم ويغفر له
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصر العرب الأحوازيين على طواغيت إيران الخبيثين ..

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