أرملة شاه إيران توجه رسالة للحرس الثوري بشأن احتجاجات الأحواز

طهران (صدى):
وجهت أرملة شاه إيران فرح ديبا بهلوي، أمس السبت، رسالة لقوات الأمن الإيراني والحرس الثوري، منددة بالعنف ضد المحتجين، على أزمة شح المياه في محافظة خوزستان.
وأعلنت بهلوي تضامنها مع الأحوازيين المتظاهرين، قائلة:"إنني أعلم مدى الظروف المريرة والمؤسفة التي تمرون بها، وأتمنى أن تواصلون صمودكم حتى تصلون إلى مطالبكم المحقة".
وأضافت فرح ديبا بهلوي: "أطالب قوات الأمن والحرس الثوري والباسيج بأن يكفوا أيديهم عن العنف ويفكروا بحال المواطنين الذين خرجوا في الشوارع بشكل سلمي للتعبير عن أبسط مطالبهم الإنسانية، إذ لا يجب أن يكون إطلاق الرصاص هو الرد على مطالب هذا الشعب المظلوم".
وتابعت: "حياة الإيرانيين اليوم تشهد صعوبة وحزنا بالغين، إذ تؤرقهم أزمة نقص المياه وفيروس كورونا، فضلا عن الظلم البيّن الواقع عليهم".
يذكر أن فرح ديبا بهلوي، هي آخر إمبراطورة للحكم الملكي في إيران قبل اندلاع الثورة والإطاحة بحكم الشاه عام 1979، وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية بقيادة آية الله الخميني.