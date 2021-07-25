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هتان النجار : فواز القرني تسبب في مشاكل مع زملاءه
منذ 11 ساعة
1697
1
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 656
منذ 31 دقيقة
عاد راح عند اضبط رئيس نادي واتوقع فواز راح يبدع مع الشباب
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أحدث التعليقات
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
فهد آل قنيعير
زوجك الشاه أهي من احتل الاحواز طمعن في النفط الخميني جته بارده مبردة وكمل القمع
د محمد ماجد بخش
صح
محمد الحربي
متى تنقرض هالحشرات التي لا تحترم انظمة المرور ولا تحترم الآخرين ولا تحترم الطرق ولا تحترم المسار ولا تعرف الانتظار والتأني وان هناك أولوية...
كلام مليان
وضاحي خرفان !! وش وضعه
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