نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سعيد المطيري يستعد لبدء مشاركته الخامسة في الأولمبياد اليوم

منذ 3 ساعات
1549
1
سعيد المطيري يستعد لبدء مشاركته الخامسة في الأولمبياد اليوم

ماجد محمد (صدى):
يشارك الرامي سعيد المطيري، اليوم الأحد، في اليوم التأهيلي الأول لمسابقة رماية "السكيت" على ميدان آساكا للرماية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

ويقول المطيري: "الكل يطمح لتحقيق إنجاز يليق بمكانة السعودية وإن شاء الله كلنا أمل في شبابنا بتحقيق إنجاز يليق بهذا الوطن، والجميع يدرك بأن تمثيل السعودية في مثل هذه المحافل العالمية أمر كبير".

ويتضمن تاريخ مشاركات المطيري في الأولمبياد خمس مشاركات، حيث تعود أول مشاركة له، في دورة الألعاب الأولمبية إلى عام 1996 في المنافسات التي احتضنتها أتلانتا.

وسبق أن حقق المطيري المركز الرابع في بطولة العالم في القاهرة 2003، وذهبية البطولة الآسيوية للرماية في كوالالمبور 2004، وذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي في باكو 2017.

طوكيو
الرماية
سعيد المطيري
الاولمبياد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130973
منذ 25 دقيقة
تستاهل اعلى المستويات يا بطل ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عايشه الدور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ولوها ولاهم جايبينها لبر السلام .. .. وعليه وجب إحراقم بترابهم يا ابطال ..
اللهو البرى
والله زولييين سمحين خالص. ماحد بيكورك عليهون.وسايبنهون براهون. َ
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

أخر الأخبار

الحصيني: أمطار على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة
الحصيني: أمطار على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة
منذ 9 دقائق 1102
فيديو.. فضيحة لمذيعة لطخت نفسها بالطين قبل الظهور على الهواء
فيديو.. فضيحة لمذيعة لطخت نفسها بالطين قبل الظهور على الهواء
منذ 20 دقيقة 247
السعودي حسين علي رضا يحل سادسا في ربع نهائي رياضة التجديف
السعودي حسين علي رضا يحل سادسا في ربع نهائي رياضة التجديف
منذ 28 دقيقة 1240
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ 29 دقيقة 1190
حوثي يقتل والدته ويصفها ووالده بـ "التكفيريين"
حوثي يقتل والدته ويصفها ووالده بـ "التكفيريين"
منذ ساعة 367
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1233
أسعار الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب اليوم الأحد
منذ ساعة 1276
أرملة شاه إيران توجه رسالة للحرس الثوري بشأن احتجاجات الأحواز
أرملة شاه إيران توجه رسالة للحرس الثوري بشأن احتجاجات الأحواز
منذ ساعة 1464
إبراهيم السليمان: "هناك قطريين ما زالوا يتجاوزون ونصمت عنهم"
إبراهيم السليمان: "هناك قطريين ما زالوا يتجاوزون ونصمت عنهم"
منذ ساعة 1844
"بيكر هيوز" تعلن بدء التسجيل على برنامج التوظيف المبكر للتخصصات الهندسية
"بيكر هيوز" تعلن بدء التسجيل على برنامج التوظيف المبكر للتخصصات الهندسية
منذ ساعتين 1359