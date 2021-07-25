سعيد المطيري يستعد لبدء مشاركته الخامسة في الأولمبياد اليوم

ماجد محمد (صدى):
يشارك الرامي سعيد المطيري، اليوم الأحد، في اليوم التأهيلي الأول لمسابقة رماية "السكيت" على ميدان آساكا للرماية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.
ويقول المطيري: "الكل يطمح لتحقيق إنجاز يليق بمكانة السعودية وإن شاء الله كلنا أمل في شبابنا بتحقيق إنجاز يليق بهذا الوطن، والجميع يدرك بأن تمثيل السعودية في مثل هذه المحافل العالمية أمر كبير".
ويتضمن تاريخ مشاركات المطيري في الأولمبياد خمس مشاركات، حيث تعود أول مشاركة له، في دورة الألعاب الأولمبية إلى عام 1996 في المنافسات التي احتضنتها أتلانتا.
وسبق أن حقق المطيري المركز الرابع في بطولة العالم في القاهرة 2003، وذهبية البطولة الآسيوية للرماية في كوالالمبور 2004، وذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي في باكو 2017.