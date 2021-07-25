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البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة

منذ 11 دقيقة
1097
البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة

القاهرة (صدى):
استنكر البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية ، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي يدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.

وطالب البرلمان العربي في بيان له أمس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومن يمولها ويدعمها وعلى رأسهم إيران.

وشدد على ضرورة التحرك الجاد في هذا الصدد ، مؤكدًا دعمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، كون أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي .

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

المملكة
الحوثيون
الارهاب
البرلمان العربي

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أحدث التعليقات

dfs
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dfs
كم سعر الدخول للمكتبة ؟
د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية

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