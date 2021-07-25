نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن

منذ 40 دقيقة
1305
1
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن

عمّان (صدى):
انقطع التيار الكهربائي في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا في العاصمة الأردنية عمان، مساء السبت.

وسبب انقطاع الكهرباء حالة من الفوضى وسط انتشار أمني كثيف بمحيط المستشفى بعد توارد أنباء عن وجود وفيات بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء.

وانتشرت قوة أمنية في محيط المستشفى بعد انقطاع الكهرباء وتجمهر بعض الأهالي حوله، فيما تم إغلاق الطريق المؤدي إلى المستشفى.

وأعلنت قناة المملكة أن المستشفى شهد ليل السبت حالتي وفاة، لكن إدارة المستشفى قالت إنهما حدثتا قبل انقطاع الكهرباء.

ومن جانبها طالبت الحكومة الأردنية، الأحد، النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الجاردنز.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إن "الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول الحادثة في ظل وجود حالتي وفيات يجري التحقيق حول أسبابها".

الاردن
مستشفى
انقطاع الكهرباء

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15230
منذ دقيقتين
لا تنازعوا فتفشلوا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

dfs
الان كل الكتب اللي بالمكتبة من تاليفه ؟
dfs
كم سعر الدخول للمكتبة ؟
د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية

أخر الأخبار

البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
منذ 11 دقيقة 1094
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
منذ 14 دقيقة 188
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
منذ 40 دقيقة 1305
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
منذ ساعة 1732
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
منذ ساعة 1427
هروب عروسين من زفافهما
هروب عروسين من زفافهما
منذ ساعة 701
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
منذ ساعتين 1384
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
منذ ساعتين 2603
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
منذ 3 ساعات 1145
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
منذ 3 ساعات 10955