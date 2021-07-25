صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن

عمّان (صدى):
انقطع التيار الكهربائي في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا في العاصمة الأردنية عمان، مساء السبت.
وسبب انقطاع الكهرباء حالة من الفوضى وسط انتشار أمني كثيف بمحيط المستشفى بعد توارد أنباء عن وجود وفيات بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء.
وانتشرت قوة أمنية في محيط المستشفى بعد انقطاع الكهرباء وتجمهر بعض الأهالي حوله، فيما تم إغلاق الطريق المؤدي إلى المستشفى.
وأعلنت قناة المملكة أن المستشفى شهد ليل السبت حالتي وفاة، لكن إدارة المستشفى قالت إنهما حدثتا قبل انقطاع الكهرباء.
ومن جانبها طالبت الحكومة الأردنية، الأحد، النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الجاردنز.
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إن "الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول الحادثة في ظل وجود حالتي وفيات يجري التحقيق حول أسبابها".