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عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس

منذ ساعتين
1384
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس

نايف السالم (صدى):
علق الكاتب الصحفي عبدالله الشريف على بيان لكندا أعربت خلاله عن قلقها بشأن متظاهري منطقة خوزستان في إيران، وتعرضهم للقمع على أيدي الشرطة الإيرانية.

وقال الشريف: "الأحواز ليسوا إيرانيين، بل عرب اغتصبت أرضهم من الفرس، يجب ان يتضمن بيان كندا هذا الفقرة".

يأتي ذلك تزامنا مع اندلاع احتجاجات في العديد من مدن وبلدات خوزستان، وسط إطلاق القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع، واستخدام خراطيم المياه، لتفرقة المتظاهرين.

وتشهد المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد، احتجاجات للمطالبة بتوفير المياه، أسفرت عن مقتل 8 محتجين برصاص الأمن، وفق تقارير حقوقية.

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ايران
الأحواز
الفرس
عبدالله الشريف

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