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بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني

منذ ساعتين
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بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني

نواف السالم (صدى):
أصدر نادي الاتحاد اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا بشأن الحارس فواز القرني، وذلك عقب ساعات من إعلان تعاقده مع نادي الشباب.

وذكر البيان أنه "بناء على رغبة اللاعب فواز القرني في الانتقال من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فقد وافق مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب فواز القرني لصالح نادي الشباب".

وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الإدارة بأنه كان حريصا على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، ورفضه في وقت سابق للعديد من العروض التي تلقاها لشراء عقده في الموسم الماضي والذي قبله والتي كان آخرها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعلى ضوء ذلك تم عقد سلسلة من الاجتماعات معه من جانب الإدارة لثنيه عن موقفه وتقديم عدد من الخيارات أمامه؛ ومنها تجديد عقده مع تقديم عرض بالسقف المالي الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين ثم إعارته لأي ناد يرغب في ضمه".

وأشار إلى أن القرني تمسك بموقفه المطالب بالانتقال والذي أبداه عدة مرات خلال الموسم المنصرم، مبررا ذلك بحرصه على المشاركة كلاعب أساسي من أجل الحصول على فرصة لتمثيل المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

ووافق مجلس إدارة نادي الاتحاد بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على بيع المدة المتبقية من عقده بما يحفظ حقوق النادي أدبية ومالية قبل دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده.

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نادي الاتحاد
فواز القرني

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 172
منذ ساعة
بالتوفيق له مع نادي الشباب ويحمد ربه يوم فكه من النادي الثاني ماراح له

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أحدث التعليقات

dfs
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د محمد ماجد بخش
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