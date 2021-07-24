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عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس

منذ 4 ساعات
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عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس

نايف السالم (صدى):
علق الكاتب الصحفي عبدالله الشريف على بيان لكندا أعربت خلاله عن قلقها بشأن متظاهري منطقة خوزستان في إيران، وتعرضهم للقمع على أيدي الشرطة الإيرانية.

وقال الشريف: "الأحواز ليسوا إيرانيين، بل عرب اغتصبت أرضهم من الفرس، يجب ان يتضمن بيان كندا هذا الفقرة".

يأتي ذلك تزامنا مع اندلاع احتجاجات في العديد من مدن وبلدات خوزستان، وسط إطلاق القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع، واستخدام خراطيم المياه، لتفرقة المتظاهرين.

وتشهد المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد، احتجاجات للمطالبة بتوفير المياه، أسفرت عن مقتل 8 محتجين برصاص الأمن، وفق تقارير حقوقية.

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ايران
الأحواز
الفرس
عبدالله الشريف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51809
منذ 47 دقيقة
ما فيه شك ان الاحوازيين عرب واميرهم خزعل خدعه الانجليز وسلموه لشاه ايران وقتله عام 1925م وبريطانيا هي من اعطت ايران المناطق العربيه التي تقع شرق الخليج العربي ومع الاسف لم تتدخل الجامعه العربيه في قضية الاحوازيين العرب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مشكلتك البراطم المقرفه وهذا سبب ابتعاد الناس عنك
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب من هو قائد المركبه ؟ هل هو سائق او مالك المركبه ؟
ابو عمار
قد يكونوا مجنسين وليس قطريين اصليين والفروض نشر اسمائهم والرد عليهم

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