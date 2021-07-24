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طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"

منذ ساعة
1889
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طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"

عادل الحربي (صدى):
كشفت والدة المواطن من ذوي الإعاقة الذي تعرض لحروق في أعضائه التناسلية، بأحد مراكز الإيواء في الأردن، عن ردة فعل الطبيب الشرعي عند النظر في الواقعة.

وقالت الأم، إن الطبيب لم يكشف حتى الغطاء عن ابنها وهم بالخروج من الغرفة، لولا إصرارها بالكشف عليه.

وأوضحت أنه ما إن قام بعملية الكشف قال لها: "يصرفون لك مبلغ تعويض وروحي لبلدك.. شو بدك بالأردن"، بحسب الوطن.

كما نفت تصريحات وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح بخصوص الواقعة، حيث قال إن حروق الشاب سلقية وهذا يعني أنه تم من خلال الماء الساخن، أو بدرجة عالية من السخونة.

وأضافت: "ابني مدرك ولا يمكن أن يقوم بفتح الماء الساخن على نفسه لتصل للحرق من الدرجة الثالثة، الأمر الذي لا يمكن أن يكون من خلال الماء الساخن".

وكانت عائلة الشاب المقيم في الأردن، كشفت عن تعرض ابنها صاحب الـ 18 عاما لحروق من الدرجة الثانية والثالثة، داخل أحد مراكز الإيواء، وشملت الحروق منطقة الأعضاء التناسلية.

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الاردن
مواطن
حروق

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15227
منذ 39 دقيقة
تعويض ..


هيّن ..


نحن عملنا لهم مشروع بخمسين مليون دولار قبل أسبوعين

هذا وش قاعد يقول ..

دواه منعه من مزاولة الإدارة .. واقتصار عمله على اختصاصه بطلب من سفيرنا عندهم لوزير صحة مملكة الأردن
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130961
منذ 34 دقيقة
الله يكون بعونكم ..

.. ماتقدرون تاخذون حق من الزعران فروخ الشيطان ..

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
بالتوفيق له مع نادي الشباب ويحمد ربه يوم فكه من النادي الثاني ماراح له
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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