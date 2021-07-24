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الذيابي: شرب الماء مع الأكل لايزيد الوزن ويقلل كمية الأكل المتناولة

منذ 3 ساعات
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الذيابي: شرب الماء مع الأكل لايزيد الوزن ويقلل كمية الأكل المتناولة

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، عن فوائد شرب الماء مع الأكل.

وقال عبدالله الذيابي:"شرب الماء مع الأكل لايزيد الوزن، لأن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية".

وأوضح أن شرب قد يزيد من الشعور بالشبع وبالتالي تقليل كمية الأكل المتناولة.

وكان عبدالله الذيابي وجه نصيحة لمرضى الضغط المرتفع خلال عيد الأضحى؛ ألا وهي التقليل من المخللات والأطعمة المملحة، والتقليل من الوجبات الدهنية، وتناول الفواكة والخضروات، والتقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين "كالقهوة والشاي".

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية
الجهاز الهضمي
الأكل
شرب الماء
عبدالله الذيابي؛ الباطنة

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