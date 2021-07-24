هيئة الأمر بالمعروف في محافظة الخرج تفعّل المعرض الوقائي عن "التحرش"

سعيد العجل (صدى):
ضمن خطة وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج المعرض الوقائي التقني عن (التحرش).
ويهدف المعرض لتوعية المجتمع بأضرار التحرش وسُبل الوقاية منه. وذلك بالتعاون مع مجمع الحديثي مول التجاري بالمحافظة.
وتأتي تلك الجهود بمتابعة مستمرة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات في ظل توجيهات ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.