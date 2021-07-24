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بالفيديو .. مختص : زيادة عدد النوافذ في المنزل ترفع فاتورة الكهرباء

منذ ساعة
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بالفيديو .. مختص : زيادة عدد النوافذ في المنزل ترفع فاتورة الكهرباء

الرياض (صدى):
قال المبتعث السعودي في بريطانيا، إبراهيم المزروع، إن زيادة عدد النوافذ في المنزل ترفع فاتورة الكهرباء، مشددًا على ضرورة أن تكون النوافذ محكمة، يتم وضعها في أماكن مناسبة.

وأوضح أن الغرف الواقعة في الجهة الغربية تكون فيها درجة الحرارة أعلى من تلك الواقعة في الجهة الشرقية، نصاحا الراغبين في تخفيض الفاتورة بشراء عازل حراري جيد لجعل درجة حرارة الغرفة مناسبة وتقليل استخدام التكييف، الذي يمثل تقريبا 90 من فاتورة الكهرباء.

ولفت إلى أنه تمكن من تطوير شبكة كهربائية ذكية تعمل على لربط محطات الكهرباء بنظام هندسي واحد، وفقا لـ"الإخبارية".

ولفت إلى أن الشبكة الكهربائية الذكية تعمل على نقل الكهرباء لأماكن معينة خلال فترة زمنية محددة، مضيفا أن مشروعه يُمكن من نقل الكهرباء بطريقة صديقة للبيئة وموفرة للأموال.

بريطانيا
الكهرباء
فاتورة الكهرباء
تكييف
إبراهيم المزروع
عازل حراري

التعليقات

ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 39
منذ 44 دقيقة
خوي ابراهيم كلامك على العين والراس بس انا اخالفك بيتي كله نوافذ والحمد لله الفاتوره معقوله لان عقلاني واسرتي في استهلك الكهرباء وعندنا وعي في استهلك الكهرباء

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