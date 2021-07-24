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تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد شائعة وفاتها 

منذ 8 ساعات
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تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد شائعة وفاتها 

القاهرة (صدى):
تحدثت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبدالعزيز عن آخر تطورات الحالة الصحية لها، بعد شائعة وفاتها.

وقالت المصادر إن دلال عبد العزيز لم تعلم بالشائعة السخيفة التي خرجت مساء أمس، لافتة إلى أن جميع المقربين لها والطاقم الطبي المسؤول عن حالتها حرصوا على عدم إخبارها حفاظًا على حالتها النفسية وعدم تأثرها بمثل تلك الأقاويل الكاذبة.

وأشارت:"شاءت الأقدار بتواجد ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما الإعلامي المصري رامي رضوان والنجم المصري حسن الرداد معها في المستشفى أثناء انتشار تلك الشائعة، وهو ما جعلهم متماسكين لحد كبير، ولكنهم فوجئوا بسيل من الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية للتأكد من صحة الأخبار المتداولة، وهو ما سبب لهم قلقا شديدا خصوصا مع انهيار العديد من المقربين والأصدقاء بعد وصول الشائعة لهم".

وأوضحت: "الحالة الصحية لدلال لم يجد بها جديد، فهي ما زالت تتحسن بشكل بطيء وتمكث بالعناية المركزة، ولم يحدث تدهور في الحالة أو أي تطورات جديدة حتى يخرج مثل تلك النوعية من الشائعات المزعجة"، بحسب موقع "فوشيا".

ولفتت:"غير مقبول الترويج إلى هذه النوعية من الأخبار إلا بعد التأكد منها؛ لأنها تصيب أهل المريض بحالة من الحزن والذعر، كما أننا يجب علينا أن نضع في الاعتبار الحالة النفسية التي تعيش فيها ابنتاها دنيا وإيمي بعد فقدان والدهما الفنان الكبير الراحل سمير غانم، وعدم قدرتهما على إظهار مشاعر حزنهما أمام والدتهما بسبب الظروف الصحية التي تمر بها، فكل ذلك يضع ضغطا كبيرا عليهما ويجعلهما في حالة نفسية سيئة للغاية طوال الوقت".

 

وفاة
شائعة
فيروس كورونا
دلال عبدالعزيز
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