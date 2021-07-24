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قرد يُثير رعب مواطنة
منذ ساعتين
1462
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130941
منذ 47 دقيقة
وارمي بحبه جبا يا قرة ( أعيانه ) ..
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أحدث التعليقات
العدناني
المقصود أنهم كانوا عرب نشامى ما عندهم أخلاق ضايعة مايعة
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد السارق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لكل زمان ناسه ونظامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شرشحووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وارمي بحبه جبا يا قرة ( أعيانه ) ..
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