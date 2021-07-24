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بالفيديو .. استشاري يوضح طريقة عمل اللقاح الفرنسي ضد كورونا

منذ 5 ساعات
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بالفيديو .. استشاري يوضح طريقة عمل اللقاح الفرنسي ضد كورونا

الرياض (صدى):
قال استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، عوض العمري، إن اللقاح الفرنسي المضاد لفيروس كورونا أسفر عن نتائج إيجابية جيدة في المرحلة الثانية من التجارب التي شملت عدد قليل من المرضى.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بدأت،وسيتم فيها اختبار اللقاح على 35 ألف شخص في الولايات المتحدة والهند ودول أخرى، وذلك بحسب حديثه بقناة "mbc".

وأوضح طريقة عمل اللقاح، حيث ذكر أن اللقاح يمثل كأنه البروتين الشوكي الموجود على فيروس كورونا، وإذا أخذ الإنسان اللقاح، فأن الأخير سيحفز الجهاز المناعي على إفراز مضادات مناعية.

ولفت إلى أن هناك 21 لقاح معتمد ضد الفيروس في عدة دول بالعالم، فضلا عن 41 لقاح أخر في المرحلة الثالثة من التجارب، متوقعًا قرب اعتماد هيئة الغذاء الأمريكية للقاح ضد كورونا يسمى "نوفافاكس"، لافتا إلى أن هذا اللقاح أعطى نتائج واعدة، وتتخطى فعاليته 90% ضد متحور "دلتا".

وشدد على أهمية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ووسائل المواصلات والمطارات للحماية من فيروس كورونا، مضيفا أن الدول التي قررت التخلي عن الكمامات أكدت أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المزحمة.

كورونا
فيروس
لقاح
استشاري
الأمراض المعدية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15212
منذ ساعة
دكتور فلّة .. تحفة .. الله يحفظه ويوفقه ويصبح نائب وزيرنا .. أشوف إنه كفو .. ويستاهل السعودي من حكوميه الثقة والتمكين

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صالح التميمي
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