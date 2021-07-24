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سفيرنا بإندونيسيا: 200 مواطن سيعودون للمملكة يومي 26 يوليو و 1 أغسطس "فيديو"

منذ 7 ساعات
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سفيرنا بإندونيسيا: 200 مواطن سيعودون للمملكة يومي 26 يوليو و 1 أغسطس "فيديو"

جاكرتا (صدى):
قال سفير المملكة في إندونيسيا عصام الثقفي، إن السفارة رصدت حتى الآن 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين، من بينها حالتان حرجتان.

وأضاف عصام الثقفي خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إنه تمت الموافقة على إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل الحالتين الحرجتين في أقرب وقت، لافتا إلى أنه سيتم نقلهما خلال غدا الأحد أو بعد غد الاثنين.

وأوضح أن هناك حالة حرجة سابقة تم نقلها إلى المملكة قبل أكثر من 3 أسابيع، مبينا أن السفارة تتابع كافة الحالات الموجودة في المستشفيات وهي موزعة بين جاكرتا وخارجها، وحالتها تراوح بين متوسطة ومستقرة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين في إندونيسيا بشكل عام 200 مواطن ستتم إعادتهم إلى المملكة، وتم إنهاء الترتيبات لهم وإصدار الحجوزات لسفرهم بالتنسيق بين السفارة ومكتب الخطوط السعودية في جاكرتا، متابعا:"هناك رحلة ستكون يوم الاثنين القادم 26 يوليو، ورحلة أخرى ستكون يوم 1 أغسطس".

واختتم:" المواطنين العائدين من إندونيسيا إلى المملكة في وقت سابق، خضعوا للحجر المنزلي وليس المؤسسي بعد وصولهم، وتم الترتيب على أن يكون الحجر منزليا لهم لفترة ثم يعودون بعدها لممارسة حياتهم الطبيعية".

المملكة
إندونيسيا
فيروس كورونا
لقاح كورونا
عصام الثقفي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15227
منذ 38 دقيقة
أبَا خبر ..

تيدا مَكن..

بربا إني ..

جلن كاكي.

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
بالتوفيق له مع نادي الشباب ويحمد ربه يوم فكه من النادي الثاني ماراح له
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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