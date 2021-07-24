ضبط ربة منزل قتلت فتاة وأجبرت أخرى على ممارسة الدعارة

القاهرة (صدى):
شهدت شقة سكنية بمحافظة الجيزة في مصر جريمة ارتكبتها ربة منزل بحق فتاتين أحدهما تدعى "أميرة" والأخرى "هبة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن ربة المنزل استدرجت فتاة تدعى "هبة" لممارسة الدعارة، ووعدتها بمبلغ مالي كبير، وأن الفتاة استجابت لذلك نظراً لحاجتها للمال.
وأضافت التحقيقات أن ربة المنزل قامت باختطاف فتاة أخرى تدعى "أميرة" وأجبرتها على ممارسة الدعارة تحت تهديد السلاح "موس"، فضلا عن تعذيب الفتاتين، وأخذ هواتفهما المحمولة، وحبسهما داخل الشقة .
كما استعانت المتهمة بأقاربها في تعذيب الفتاتين، مما أسفر عن مقتل أحدهن، وتم إلقاء القبض عليها، لتورطها في تعذيب وقتل وهتك عرض وإجبار الفتيات على الرذيلة وممارسة الدعارة.