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المرور يكشف عن شروط تسجيل المركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة 

منذ ساعة
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المرور يكشف عن شروط تسجيل المركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة 

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط تسجيل المركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة، ويأتي ذلك ردا  سؤال أحد متابعيها الذي قال:"هل يمكن للمرأة شراء سيارة وتسجيلها باسمها دون أن يكون لديها رخصة قيادة؟".

وقالت إدارة المرور:" يمكن تسجيل المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة على أن يكون هناك مفوض على المركبة لديه رخصة قيادة سارية المفعول".

وأشارت:"يمكن تفويض مالك المركبة لغيره من خلال الدخول إلى منصة أبشر ثم الذهاب إلى التفاويض ومن ثم اختيار تفاويض المركبات ومن ثم اختيار إضافة مستخدم لمركبة".

وتابعت:"بعد ذلك اختيار إضافة تفويض مركبة داخل أو خارج المملكة ثم اختيار المركبة المراد التفويض عليها ومن ثم إدخال بيانات المفوض له بعد ذلك سيتم إرسال رسالة ببيانات التفويض".

 

مركبة
تسجيل
الإدارة العامة للمرور
شروط
رخصة قيادة
التفويض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130930
منذ ساعة
تماام ..

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
دي مش ربة منزل دي ربة دعاره مفتوحة من الاخر من الامام والخلف طفشوا منها الزباين الى حبل المشنقه الاعدام ايتها الزانيه الفاسقه
مواطن سعودي
الأهم هل الفحص مجاناَ ام لا ؟
جاسم
وين تقص هذا من الماضي راح ذاك الوقت ا
جاسم
وين تقص هذا من الماضي راح ذاك الوقت ا
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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