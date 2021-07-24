تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
حكم يوبخ لاعب كرة قدم
منذ 11 ساعة
1796
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
dfs
كم سعر الدخول للمكتبة ؟
د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
أخر الأخبار
البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
منذ 8 دقائق
1091
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
منذ 11 دقيقة
167
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
منذ 37 دقيقة
1300
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
منذ ساعة
1720
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
منذ ساعة
1418
هروب عروسين من زفافهما
منذ ساعة
691
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
منذ ساعتين
1377
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
منذ ساعتين
2582
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
منذ 3 ساعات
1134
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
منذ 3 ساعات
10942