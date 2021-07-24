غريزمان يرغب في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد بعد رحيله عن برشلونة

طلال الغامدي (صدى):
يرغب المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب برشلونة، في الرحيل عن برشلونة في حالة الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، وليس لأي ناد آخر.
ورفض أتلتيكو مدريد إدخال أي لاعب آخر في الصفقة التبادلية مع برشلونة سوى ساؤول نيغويز، ويأتي ذلك في الوقت الذي يفكر فيه برشلونة التخلص من غريزمان بسبب راتبه المرتفع، وفق صحيفة "سبورت".
وأصبح غريزمان مشكلة بالنسبة لإدارة برشلونة، بسبب راتبه، حيث يحصل على 40 مليون يورو في العام الواحد، حيث أن برشلونة لا يمكنه تحمل راتبه في الوقت الحالي.
وكان برشلونة أجرى مفاوضات بشأن تخفيض رواتب اللاعبين المخضرمين جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو.