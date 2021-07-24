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لادا عن نيفا برونتو 2022 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وسعرها المميز "صور"

منذ 10 ساعات
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لادا عن نيفا برونتو 2022 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وسعرها المميز "صور"

واشنطن (صدى):
أزاحت لادا عن نيفا برونتو 2022 المحدثة، الستار عن نسخة التضاريس الوعرة للموديل الروسي الشهير، حيث تميزت نيفا برونتو الجديدة بداخلية محدثة ولمسات كلاسيكية شهيرة.

وحصلت على لوحة القيادة المستوحاة من الثمانينات ولكن مع مقاعد جديدة أكثر راحة بمزايا التدفئة، ومكيف هواء جديد، وإضاءة داخلية عصرية، بالإضافة إلى تحسن مستويات عزل الصوت والاهتزاز في السيارة، ونستمر مع المواصفات التي تشمل جنوط 15 إنش وإطارات لجميع التضاريس وشبك أمامي جديد.

واعتمدت السيارة على محرك بنزين قديم 1.7 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 83 حصان وعزم 129 نيوتن متر، مع دفع رباعي وناقل يدوي 5 سرعات وأقفال تفاضلية أمامية وخلفية، كما يتوقع أن تبدأ الأسعار من حوالي 9,000 دولار (34,000 ريال) في روسيا.

محرك بنزين
لادا عن نيفا برونتو
التضاريس الوعرة
مقاعد جديدة

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 162
منذ 6 ساعات
مدح على الفاضي هذا شكلها لم يتغير من سنيين إلا إضافة لمبه يمكن صارت مكيفه الله العالم
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 162
منذ 6 ساعات
مدح على الفاضي هذا شكلها لم يتغير من سنيين إلا إضافة لمبه يمكن صارت مكيفه الله العالم

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