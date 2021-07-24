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طرق بسيطة لخفض ضغط الدم بدون دواء

منذ 11 ساعة
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طرق بسيطة لخفض ضغط الدم بدون دواء

أميرة خالد (صدى):

 

أوضحت ماريا بويارينوفا، طبيبة القلب من المختبر العلمي لوبائيات الأمراض غير المعدية لمعهد ألماسوف الروسي، أن مشاكل ضغط الدم يمكن حلها بدون دواء. 

وقالت ماريا بويارينوفا:"يجب تقليل تناول الملح واستبداله بتوابل أخرى مثل الكركم والثوم والهيل"، داعية إلى التخلي عن تناول المنتجلات المخللة والسمك المدخن والسجق، واستبعاد العصائر والحلويات والزبادي والخثارة من النظام الغذائي.

وأوصت من يشرب القهوة دائما بقصر تناوله على كوب أو كوبين فقط في اليوم، لافتة:"بدلا من القهوة يمكن تناول شاي الأعشاب والشاي الأحمر والهندباء أو الكاكاو أو الماء العادي".

وأردفت أن التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، موضحة أن شدة هذه التمارين لا يجب أن تتجاوز 5 ساعات في الأسبوع، بالإضافة إلى عدد من تمارين القوة.

وشددت على أهمية النوم الصحي لمدة 8 ساعات، كما نصحت بضبط مستوى التوتر،  لأن الدم مشبع بالهرمونات التي ترفع ضغط الدم.

 

ضغط الدم
ماريا بويارينوفا
الأمراض غير المعدية
معهد ألماسوف الروسي

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