وظائف شاغرة في شركة أرامكو

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أرامكو السعودية عن توفر وظائف للعمل في الشركة بالظهران بعدة مسميات منها مهندس ميكانيكي، ومهندس سلامة، ومهندس تكلفة.
واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مهندس ميكانيكي أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة معترف بها، مع توافر خبرة لمدة 7 سنوات.
واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مهندس سلامة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في أي من المجالات التالية"هندسة السلامة أو هندسة الحماية من الحرائق أو الهندسة الكيميائية، بجانب 10 سنوات من الخبرة كمهندس سلامة.
كما اشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مهندس تكلفة أن يكون لديه 15 عامًا من الخبرة في هندسة التكاليف في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي من هنا.