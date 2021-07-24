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إنقاذ "عضو" مريضة من التلف بعد الإصابة بكوفيد ١٩ بمستشفى الملك فهد بجازان

منذ 20 ساعة
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إنقاذ "عضو" مريضة من التلف بعد الإصابة بكوفيد ١٩ بمستشفى الملك فهد بجازان

علي محنشي (صدى):
قالت الصحة في جازان بأن فريق جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بمستشفى الملك فهد المركزي تمكن من انقاذ عضو مريضة في العقد الخامس من العمر تعاني من أعراض نقص تروية دموي حاد بالطرف العلوي دون حدوث أي مضاعفات بفضل الله.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت الى قسم الطوارئ عن طريق التحويل من احدى المستشفيات الطرفية بعد التعافي من فيروس كورونا كوفيد 19 بعشرة أيام، وبعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية والتصوير الطبي تبين ان المريضة تعاني وجود نقص تروية دموي حاد بالطرف العلوي الأيسر نتيجة توقف تدفق الدم بالشريان الرئيسي المغذي للطرف العلوي الأيسر وأجزاء من الدماغ بعد تكوين تخثرات شريانية مركزية وطرفية.

وبينت بأنه اتخذ الفريق الطبي الخطة العلاجية للمريضة ( علاج مزدوج )على مرحلتين، حيث كانت المرحلة الأولى بالتدخل الجراحي لإزالة التخثرات الطرفية لإعادة التروية الدموية بالطرف العلوي، والمرحلة الثانية كانت بإذابة الخثرات المركزية عبر تقنية الحقن الوريدي المستمر ، والتي تكللت بالنجاح وتماثلت المريضة للشفاء، وغادرت المستشفى بعد 5 أيام من تلقيها العلاج وهي بحالة صحية وعافية.

الإعلام الصحي- جازان

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أحدث التعليقات

dfs
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د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
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