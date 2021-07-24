نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية وتحرر 156 مخالفة وتغلق 9 منشآت 

منذ يوم
1589
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية وتحرر 156 مخالفة وتغلق 9 منشآت 

بدر الحارثي (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 21-22-23/يوليو/2021م، 3874 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق تسع منشآت مخالفة، وضبط 156 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

أخر الأخبار

البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
منذ 7 دقائق 1089
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
منذ 10 دقائق 157
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
منذ 36 دقيقة 1300
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
منذ ساعة 1715
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
منذ ساعة 1418
هروب عروسين من زفافهما
هروب عروسين من زفافهما
منذ ساعة 691
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
منذ ساعتين 1374
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
منذ ساعتين 2582
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
منذ 3 ساعات 1127
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
منذ 3 ساعات 10937