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وزير التعليم: نجاح موسم الحج استمرار لنجاحات المملكة

منذ ساعتين
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وزير التعليم: نجاح موسم الحج استمرار لنجاحات المملكة

الرياض (صدى):
رفع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ.

وأوضح الدكتور آل الشيخ أن نجاح موسم الحج لهذا العام في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من جائحة كورونا؛ هو استمرار لنجاحات المملكة التي تتحقق سنوياً في الحج، وذلك بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة والدعم غير المحدود من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي وفرت جميع الإمكانات المادية والبشرية، وسخرت منظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات التي طُبقت في حج هذا العام؛ للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام لأداء نسكهم بأمن وطمأنينة.

ونوه وزير التعليم بتكامل الجهود الحكومية خلال موسم الحج، وكفاءة التنظيم والاحترافية العالية التي أظهرتها قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، التي أسهمت بفضل دعم وتوجيهات وحرص القيادة الرشيدة في تخطي الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا، وهو ما كان محل إشادة على مستوى المنظمات والعالم أجمع، سائلاً الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة التي تضع سلامة الإنسان أولاً وقبل كل شيء.

المملكة
الحج
موسم الحج
وزير التعليم

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
ارجوا ان واحد يتكلم في مجال اختصاصه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. حبيب على سليقته السليمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. زوجة ينحاش عنهاااا ..
أبو مبارك
لازم يتادبو إن شاء الله يقبضون عليهم
ابو محمد 😎 ✍️
لأنها جرباء ، والجرباء الجريبه تِجرِب .. ابعدي عن الجربا لا تجربين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غشيم اهبل ...

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