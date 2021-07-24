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نقل ‎منصور الشراري لمستشفى الجامعي في ‎الرياض لعلاجه من السمنة المفرطة

منذ 5 ساعات
13477
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نقل ‎منصور الشراري لمستشفى الجامعي في ‎الرياض لعلاجه من السمنة المفرطة

الرياض (صدى):
نُقل المواطن المصاب بسمنة شديدة منصور الشراري، اليوم ‏‏السبت بواسطة طائرة مخصصة، من القريات بمنطقة الجوف إلى مستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض، تمهيدًا لخضوعه لبرنامج علاجي ‏وذلك عقب مناشدته قبيل عيد الأضحى بسرعة ‏علاجه.‏

عانى منصور كثيرًا من عدم الحركة الطبيعية وعدم الخروج من المنزل وقلة النوم بسبب وزنه الذي تعدى الـ400 كيلو جرام.

وقال مدير إدارة الرعاية المنزلية مدالله الشراري المشرف على حالة بعد مناشدة تمت من قبل المواطن تمت الاستجابة من الحكومة الرشيدة وجاري نقله لمستشفى الجامعي بالرياض ، مؤكدا أنه يشعر بالفرحة لبدء أولى خطوات علاجه ويتمنى العودة إلى حياته الطبيعية في أسرع وقت.

وكانت صحيفة صدى قد سلطت الضوء على مناشدة المواطن "منصور عودة الشراري" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- بسرعة التدخل لعلاجه داخل المملكة أو خارجها.

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الرياض
السمنة
طائرة
منصور الشراري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130941
منذ 4 ساعات
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
صباح
صباح عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه
صباح
صباح عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه

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أحدث التعليقات

العدناني
المقصود أنهم كانوا عرب نشامى ما عندهم أخلاق ضايعة مايعة
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد السارق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لكل زمان ناسه ونظامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شرشحووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وارمي بحبه جبا يا قرة ( أعيانه ) ..

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