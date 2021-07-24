بالفيديو.. شجار حمو بيكا مع شباب بـ "الأحزمة"

القاهرة (صدى):
وقعت مشاجرة جديدة، اليوم السبت، بين مطرب المهرجانات حمو بيكا ونور التوت وأصدقائهم من ناحية، ومجموعة من الشباب من ناحية أخرى أمام بوابة مارينا 5.
وبين فيديو شجار دامٍ بين الطرفين وضرب بالأحزمة وردد الموجودين بأن حمو بيكا تعرض للضرب ويخشى النزول من السيارة، بينما ظهر في الفيديو نور التوت ومجموعة من الشباب.
وظهر في الفيديو سيارة بيكا الجديدة المطليه بلون الذهب واقفة أمام بوابة مارينا 5 وخلفها سيارة أخرى بيضاء اللون.
و تعد هذه المشاجرة الثانية لحمو بيكا في أقل من 10 أيام حيث نشبت بينه وبين اثنين آخرين مشاجرة الأسبوع الماضي وتدخلت الشرطة.