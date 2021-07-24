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بالفيديو.. شجار حمو بيكا مع شباب بـ "الأحزمة"

منذ 31 دقيقة
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بالفيديو.. شجار حمو بيكا مع شباب بـ "الأحزمة"

القاهرة (صدى):
وقعت مشاجرة جديدة، اليوم السبت، بين مطرب المهرجانات حمو بيكا ونور التوت وأصدقائهم من ناحية، ومجموعة من الشباب من ناحية أخرى أمام بوابة مارينا 5.

وبين فيديو شجار دامٍ بين الطرفين وضرب بالأحزمة وردد الموجودين بأن حمو بيكا تعرض للضرب ويخشى النزول من السيارة، بينما ظهر في الفيديو نور التوت ومجموعة من الشباب.

وظهر في الفيديو سيارة بيكا الجديدة المطليه بلون الذهب واقفة أمام بوابة مارينا 5 وخلفها سيارة أخرى بيضاء اللون.

و تعد هذه المشاجرة الثانية لحمو بيكا في أقل من 10 أيام حيث نشبت بينه وبين اثنين آخرين مشاجرة الأسبوع الماضي وتدخلت الشرطة.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130920
منذ 14 دقيقة
حمحموه وبكبكووه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الضياع يشعرك باالوحده حتى لو انتي بوس الملايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حمحموه وبكبكووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تظام .. آمين .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
اخصوا التيس .. على شان مايبعبع مرة ثانيه ..
ابو علي
تشعرين بالوحده حتى انا اشعر بالوحده ما تقي نأعد سوى وندي وناخذ مع بعض آخر حلاوه

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