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"الغذاء والدواء" توضح المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا

منذ 13 ساعة
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"الغذاء والدواء" توضح المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا

أميرة خالد (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا

ونصحت الهيئة بألا تتجاوز الحصص اليومية للفرد من اللحوم من 2-3 حصص بحد أقصى 30 جرامًا في الحصة الواحدة.

وأشارت إلى أنه للتعامل الأمثل مع اللحوم يفضل أن يحسب الاستهلاك الأمثل للفرد من البروتين من 15 إلى 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية "2000 سعرة حرارية" التي تعادل من 300 إلى 400 سعرة حرارية من البروتين في اليوم.

وأضافت : أن المعدل المناسب بشكل عام يكون من 2 إلى 3 حصص، على أن تحتوي الحصة على 30 جرامًا، وبشكل عام لا يجب أن يتجاوز تناول الفرد من اللحوم يوميًّا عن 70 جرامًا.

 

اللحوم
الغذاء والدواء
الاستهلاك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130961
منذ 11 ساعة
تمام التمااام ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
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