أحد الناجين من عصابة رشاش معلقا على المسلسل: "ماسرقنا بنك ولا لمسنا النساء"

أميرة خالد (صدى):
علق أحد الناجين من رشاش وعصابته على أحداث مسلسل "رشاش"الذي يعرض على منصة شاهد وانتجته "mbc"، وذلك بعد مشهد يرصد سرقة العصابة لبنك
وقال سعود الشيباني الناجي من رشاش وعصابته:عصابة رشاش لن تسرق بنك أو تتعرض للنساء ، حيث علق قائلا"نحن أمة إسلامية تغار على عرضها".
وآثار الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم "واحد كان من قطاع الطرق يتفلسف علينا ويقول نحن امة اسلامية الغريب كيف طالع أصلا يتكلم كأن السرقه والقتل بالنسبة له أمر طبيعي لكن لايلمس النساء لانه من أمة إسلامية وفي النهاية السمعة أنه كان حرامي وقاطع طريق ويهرج يفتخر بهذا الشيء "
وتهكم آخر حيث قال "اسرق واقتل واقطع الطريق بس أهم شيء لا تتعرض للنساء وراح تصير بطل عند البعض"
فيما أيد البعض حديثه قائلين "لا يوجد مسلسل أو فيلم واقعي 100٪ دائما يتم خلق سيناريو خيالي وممتع لكي لا يشعر المشاهد بالملل"، فيما علق اخر قائلا "القيم والأخلاق لاتتغير بالمعاصي ، وذولي على انهم كانوا قطاع طرق الا انهم ماتخلوا عن قيمهم"
يذكر أن الحلقات الأولى من المسلسل "رشاش" حظى بتفاعل كبير بين المتابعين ، وقفز إلى قائمة المواضيع الأكثر رواجاً على موقع "تويتر" في المملكة، خلال الساعات الأخيرة، خاصةً حينما قررت منصة "شاهد" عرضه بشكل مفاجئ قبل أيام من الموعد المقرر الذي أعلنت عنه سابقاً يوليو2021.