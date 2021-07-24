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أحد الناجين من عصابة رشاش معلقا على المسلسل: "ماسرقنا بنك ولا لمسنا النساء"

منذ 3 ساعات
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أحد الناجين من عصابة رشاش معلقا على المسلسل: "ماسرقنا بنك ولا لمسنا النساء"

أميرة خالد (صدى):
علق أحد الناجين من رشاش وعصابته على أحداث مسلسل "رشاش"الذي يعرض على منصة شاهد وانتجته "mbc"، وذلك بعد مشهد يرصد سرقة العصابة لبنك

وقال سعود الشيباني الناجي من رشاش وعصابته:عصابة رشاش لن تسرق بنك أو تتعرض للنساء ، حيث علق قائلا"نحن أمة إسلامية تغار على عرضها".

وآثار الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم‏ "‎‎واحد كان من قطاع الطرق يتفلسف علينا ويقول نحن امة اسلامية الغريب كيف طالع أصلا يتكلم كأن السرقه والقتل بالنسبة له أمر طبيعي لكن لايلمس النساء لانه من أمة إسلامية وفي النهاية السمعة أنه كان حرامي وقاطع طريق ويهرج يفتخر بهذا الشيء "

وتهكم آخر حيث قال "‏‎اسرق واقتل واقطع الطريق بس أهم شيء لا تتعرض للنساء وراح تصير بطل عند البعض"

فيما أيد البعض حديثه قائلين "‏‎لا يوجد مسلسل أو فيلم واقعي 100٪ دائما يتم خلق سيناريو خيالي وممتع لكي لا يشعر المشاهد بالملل"، فيما علق اخر قائلا "‏‎‏‎‎القيم والأخلاق لاتتغير بالمعاصي ، وذولي على انهم كانوا قطاع طرق الا انهم ماتخلوا عن قيمهم"

يذكر أن الحلقات الأولى من المسلسل "رشاش" حظى بتفاعل كبير بين المتابعين ، وقفز إلى قائمة المواضيع الأكثر رواجاً على موقع "تويتر" في المملكة، خلال الساعات الأخيرة، خاصةً حينما قررت منصة "شاهد" عرضه بشكل مفاجئ قبل أيام من الموعد المقرر الذي أعلنت عنه سابقاً يوليو2021.

عصابة
النساء
رشاش
مسلسل

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 173
منذ ساعتين
هل مثل بعض الممثلات تمثل انها في نائمة مع رجل غير زوجها وقبلات ورقص ثم تسمعها تقول في مقابلة اهم امر الاخلاق والسمعة
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 42
منذ 49 دقيقة
حرامي وقطاع طريق ويقول امة اسلامية وينك ووين الاسلام وانت مفروض يقام عليك حد الحرابة ما ادري كيف انت عايش وخارج السجن يا طير شلوى

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. حبيب على سليقته السليمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. زوجة ينحاش عنهاااا ..
أبو مبارك
لازم يتادبو إن شاء الله يقبضون عليهم
ابو محمد 😎 ✍️
لأنها جرباء ، والجرباء الجريبه تِجرِب .. ابعدي عن الجربا لا تجربين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غشيم اهبل ...

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