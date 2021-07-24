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الصدفة تعيد سيدة لأحضان عائلتها بعد مرور 51 عام

منذ ساعة
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الصدفة تعيد سيدة لأحضان عائلتها بعد مرور 51 عام

واشنطن (صدى):
اكتشفت امرأة بـ التبني وضعت بودرة التلك على وجهها في محاولة لـ تفتيح بشرتها أنها أمريكية أصلية، حيث أرشدها لون بشرتها إلى أصل عائلتها الأمريكية.

تفصيلا، كانت "بولا ستيل" التي تبلغ من العمر 51 عامًا، قد نشأت في اسكتلندا بعد أن تبناها جويس وجيم وهي طفلة، وكانت دائما تتساءل عن أصلها زمن أين أتت ، لكنها لم تشك أبدًا في أنها من سلالة قبيلة كومانتش في أوكلاهوما بالولايات المتحدة ، وأن والدها قد زار المملكة المتحدة مع البحرية الأمريكية.

ولجأت باولا إلى برنامج Long Lost Family على قناة ITV ، واكتشف الباحثون أن والدها كان بحارًا أمريكيًا لاري سميث، ولكن لم يكن لديهم معلومات كافية لتعقبه ، لذلك قاموا بإجراء اختبار الحمض النووي.

وكشفت أن عائلة باولا هم من الأمريكيين الأصليين وكان من بينهم رجل يدعى لورانس، معروف لعائلته باسم جون، وهو والد باولا الأصلي ولكنه توفي عام 1982 لكن الفريق تمكن من تتبع شقيق لورانس الأصغر جو الذي يعيش في مونتانا، وعادت الشقيقة إلى شقيقها الأصغر واحضان عائلتها بعد رحلة بحث استمرت 51 عامًا.

امريكا
امرأة
الصدفة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130920
منذ 27 دقيقة
سبحان الله ..

.. الأمريكيين التقليد شتتوا الأمريكيين الأصليين ، شتتهم الله ومزقهم أي ممزق .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الضياع يشعرك باالوحده حتى لو انتي بوس الملايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حمحموه وبكبكووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تظام .. آمين .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
اخصوا التيس .. على شان مايبعبع مرة ثانيه ..
ابو علي
تشعرين بالوحده حتى انا اشعر بالوحده ما تقي نأعد سوى وندي وناخذ مع بعض آخر حلاوه

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