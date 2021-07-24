الصدفة تعيد سيدة لأحضان عائلتها بعد مرور 51 عام

واشنطن (صدى):
اكتشفت امرأة بـ التبني وضعت بودرة التلك على وجهها في محاولة لـ تفتيح بشرتها أنها أمريكية أصلية، حيث أرشدها لون بشرتها إلى أصل عائلتها الأمريكية.
تفصيلا، كانت "بولا ستيل" التي تبلغ من العمر 51 عامًا، قد نشأت في اسكتلندا بعد أن تبناها جويس وجيم وهي طفلة، وكانت دائما تتساءل عن أصلها زمن أين أتت ، لكنها لم تشك أبدًا في أنها من سلالة قبيلة كومانتش في أوكلاهوما بالولايات المتحدة ، وأن والدها قد زار المملكة المتحدة مع البحرية الأمريكية.
ولجأت باولا إلى برنامج Long Lost Family على قناة ITV ، واكتشف الباحثون أن والدها كان بحارًا أمريكيًا لاري سميث، ولكن لم يكن لديهم معلومات كافية لتعقبه ، لذلك قاموا بإجراء اختبار الحمض النووي.
وكشفت أن عائلة باولا هم من الأمريكيين الأصليين وكان من بينهم رجل يدعى لورانس، معروف لعائلته باسم جون، وهو والد باولا الأصلي ولكنه توفي عام 1982 لكن الفريق تمكن من تتبع شقيق لورانس الأصغر جو الذي يعيش في مونتانا، وعادت الشقيقة إلى شقيقها الأصغر واحضان عائلتها بعد رحلة بحث استمرت 51 عامًا.