يسرا توجه رسالة مؤثرة لوالدتها: ربنا يجمعني بيكي على خير

القاهرة (صدى):
وجهت الفنانة المصرية يسرا رسالة مؤثرة لوالدتها في ذكرى مرور عامين على رحيلهاعبر حسابها الرسمي على انستجرام.
وقالت «يسرا» في رسالتها:«أمي الغالية سنتين فاتوا على فراقك.. وحشتيني أوي وحقيقي الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي بنسبالي.. خدتي معاكي يا أمي الفرح كله والحزن كله معاكي، كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك«.
وأضافت «يسرا»: «يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي على فراقك إني عارفة إنك في مكان أحسن وأنضف وأنقى، مكان مليان حب وسلام وتسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى.. وحشتيني ووحشني حضنك وطبطبتك عليا وأنا في حضنك.. حقيقي أنا عايشة برضاكي وبرك عليا ربنا ما يحرمني من برك عليا".
وتابعت " ربنا يجمعني بيكي على خير.بشكر كل حد فاكر أمي في دعائه وربنا مايحرمكوش من أي عزيز أو غالي.. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء".