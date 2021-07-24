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"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

منذ 14 ساعة
1926
"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو والربع الثاني من عام 2021م، وذلك في موعدٍ أقصاه الحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري.

وحثت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ووجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة .

قطاع الأعمال
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
اقرارات ضريبة القيمة المضافة

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

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