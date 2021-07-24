عقارات الدولة تخصص 500 مليون م 2 لمشروعات الإسكان لرفع نسبة التملك

الرياض (صدى):
تخطط الهيئة العامة لعقارات الدولة إطلاق صندوق عقارى "ريت" أواخر العام الجاري فيما تم تخصيص 500 مليون م 2 لمشروعات الإسكان بهدف رفع نسبة التملك إلى 70%.
وقال إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، فإن الهيئة بدأت منذ عدة أشهر، في إنشاء صندوق عقاري ريت من خلال تخصيص محفظة عقارية للإدراج في السوق المالية.
وأضاف بافقيه أن إطلاق الصندوق سيكون في أواخر العام الجاري، مبينا أن الهيئة خصصت 500 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين، لمشروعات وزارة الإسكان بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، بهدف توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وأشار بافقيه إلى أن الكثير من العقارات التي لها جدوى اقتصادية تجارية تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة للاستفادة منها.