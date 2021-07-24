نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عقارات الدولة تخصص 500 مليون م 2 لمشروعات الإسكان لرفع نسبة التملك

منذ 14 ساعة
2898
عقارات الدولة تخصص 500 مليون م 2 لمشروعات الإسكان لرفع نسبة التملك

الرياض (صدى):
تخطط الهيئة العامة لعقارات الدولة إطلاق صندوق عقارى "ريت" أواخر العام الجاري فيما تم تخصيص 500 مليون م 2 لمشروعات الإسكان بهدف رفع نسبة التملك إلى 70%.

وقال إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، فإن الهيئة بدأت منذ عدة أشهر، في إنشاء صندوق عقاري ريت من خلال تخصيص محفظة عقارية للإدراج في السوق المالية.

وأضاف بافقيه أن إطلاق الصندوق سيكون في أواخر العام الجاري، مبينا أن الهيئة خصصت 500 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين، لمشروعات وزارة الإسكان بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، بهدف توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وأشار بافقيه إلى أن الكثير من العقارات التي لها جدوى اقتصادية تجارية تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة للاستفادة منها.

صندوق عقاري
عقارات الدولة
نسبة التملك

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

أخر الأخبار

البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
منذ 7 دقائق 1084
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
منذ 10 دقائق 147
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
منذ 35 دقيقة 1299
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
منذ ساعة 1708
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
منذ ساعة 1418
هروب عروسين من زفافهما
هروب عروسين من زفافهما
منذ ساعة 691
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
منذ ساعتين 1374
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
منذ ساعتين 2580
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
منذ 3 ساعات 1126
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
منذ 3 ساعات 10933