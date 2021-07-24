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ضبط 14648 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

منذ 15 ساعة
2014
ضبط 14648 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الرياض (صدى):
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 / 12 / 1442 هـ الموافق 15 / 7 / 2021 م حتى 11 / 12 / 1442هـ الموافق 21 / 7 / 2021م، عن النتائج التالية : -

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (14648) مخالفًا، منهم (4565) مخالفًا لنظام الإقامة، و (8957) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و (1126) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (270) شخصًا، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(10%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (127) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: تم ضبط (5) متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (60622) وافداً مخالفًا، منهم (50999) رجلاً، و(9623) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (44765) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3614) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7852) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

المملكة
مخالفي
أمن الحدود
الحملات الميدانية المشتركة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

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