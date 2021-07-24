تغريم سيدة اعتدت على زوجها بمفتاح سيارة بسبب صور عائلية

أبوظبي (صدى):
اعتدت زوجة غاضبة في دبي، على زوجها ضربا بمفتاح، وذلك لأنه قام بنشر صور عائلية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام من دونها.
تفصيلا، دبّ خلافا بين الزوجة البالغة من العمر 39 عاما، وزوجها، وذلك بعد اطلاعها على صور عائلية نشرها عبر تطبيق انستغرام من دونها، الأمر الذي دفعها لإرسال عدة رسائل للزوج عبر واتساب تتضمن ألفاظا مسيئة له، بحسب صحيفة غلف نيوز المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وبعد شهر من الخلاف، رصدت المدعى عليها زوجها في ساحة مواقف السيارات المخصصة لمكان سكنه في منطقة بدبي، حيث اندلعت مشادة حامية بينهما، لتقوم الزوجة بضرب زوجها بمفتاح السيارة، ما تسبب في خدوش في ذراعه اليسرى وإصابة إبهامه الأيسر،وقام الزوج بتقديم شكوى للشرطة عن الواقعة، وذلك بعد حصوله على تقرير طبي يثبت إصاباته.
وأيدت محكمة الاستئناف حكما يدين الزوجة بتهمة الاعتداء على زوجها بمفتاح سيارة وإهانته، وتغريمها مبلغ 3000 درهم (810 دولارات).