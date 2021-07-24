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أمانة الشرقية تنتهي من المرحلة الأولى لتنفيذ ممشى البهجة بالدمام

منذ 8 ساعات
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أمانة الشرقية تنتهي من المرحلة الأولى لتنفيذ ممشى البهجة بالدمام

بدر الحارثي (صدى):
انتهت أمانة المنطقة الشرقية من المرحلة الأولى من تنفيذ ممشى البهجة في حي النزهة بشرق الدمام (مقابل مستشفى الولادة والأطفال)، والذي يتكون من مسارات للمشاة، وأحواض زراعة تحتوي على أشجار ظل وزهور وحاويات وكراسي.

وتضمنت أعمال المرحلة الأولى وضع لوحات إرشادية مصنوعة من ألواح الألومنيوم تحتوي على عبارات توعوية مبتكرة للمحافظة على البيئة وعلى الأشجار والتشجيع على ممارسه المشي، كما تم إنارة الممشى بتركيب إضاءات ديكوريه على طول الممشى.

هذا بالإضافة الى تنفيذ ممشى ملون بعرض 4 أمتار وطول 500 متر، وهو ممشى نوعي تم تصميمه بفكرة ما يعرف بـ (Tactical Urbanism) حيث أنه يحتوي على عدة عناصر تفاعلية مثل ألعاب حركية للأطفال بعضها يحاكي الألعاب التراثية وبعضها ألعاب تعليمية وتثقيفية والبعض الأخر رسومات فنية هندسية تضفي روح البهجة والنشاط للزوار.

وأشارت الأمانة بأنه تم عمل أفكار تصميمية لجذب المارة على الطريق، وهي عبارة عن عدة أقواس تم دهانها بألوان جذابة وتم وضعها في أول ومنتصف وأخر الممشى.

وقالت الأمانة بأنه هذا الممشى يعتبر مرحلة أولى، مشيرة الى أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية في العام القادم في الأرض الفضاء الموجودة بجانب الممشى، حيث سيتم تطويرها لتتناسب مع ما تم تطويره بالممشى، مؤكدة بأنه سيكون للمسطحات الخضراء وأشجار الظل النصيب الأكبر من التنفيذ.

 

 

 

الدمام
أمانة الشرقية
ممشى البهجة

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 5
منذ ساعة
بهجه وينها والخدمات والمصاريف كسرت ظهره

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الضياع يشعرك باالوحده حتى لو انتي بوس الملايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حمحموه وبكبكووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تظام .. آمين .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
اخصوا التيس .. على شان مايبعبع مرة ثانيه ..
ابو علي
تشعرين بالوحده حتى انا اشعر بالوحده ما تقي نأعد سوى وندي وناخذ مع بعض آخر حلاوه

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