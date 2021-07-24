اتحاد الكرة يختار «مرسول بارك» لاستضافة مباريات الأخضر

نواف السالم (صدى):
اختار اتحاد كرة القدم ملعب مرسول بارك التابع لجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في تصفيات الدور الآسيوي الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.
وذكرت مصادر أن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد أبدى رغبته لمسؤولي اتحاد الكرة بأن يلعب الأخضر في هذا الملعب كون أرضيته مناسبة للاعبين فضلا عن موقع الملعب المميز في العاصمة، وفقًا لـ "الشرق الأوسط".
وكانت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 التي سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور قد أسفرت عن حضور المنتخب الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا والصين وعمان وفيتنام.
في حين شهدت المجموعة الأولى وجود منتخبات، لبنان، وسوريا، والعراق والإمارات، مع منتخبي كوريا الجنوبية وإيران.
وسيواجه الأخضر منتخب أستراليا في نهاية مواجهات الدور الأول يوم 11 نوفمبر المقبل، على أن يعود لملاقاة فيتنام يوم 16 من الشهر ذاته، وفي 27 يناير، 2022 يواجه الأخضر منتخب عمان، ثم اليابان في مطلع فبراير، على أن يختتم التصفيات بمواجهتين أمام الصين وأستراليا يومي 24 و29 من مارس المقبل.