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وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

منذ 15 ساعة
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وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

الرياض (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لما تحقق من نجاح لحج هذا العام 1442هـ ، بتوفيق الله عز وجل ثم بفضل اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ وحرصها على توفير وتكامل جميع الخدمات التي تمكّن ضيوف الرحمن من أداء هذه الشعيرة العظيمة بيسر وسهولة وراحة واطمئنان .

وأكد سموه أن المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن في جميع الظروف، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية وتقديم مختلف التسهيلات معتمدةً بعد الله على سواعد أبنائها في المنظومة الأمنية والصحية والتنظيمية وفي جميع المجالات وبجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وقطاعاتها المختلفة لأداء هذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها المملكة قيادةً وشعباً على الوجه الأكمل، سائلاً الله - عز وجل - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .

خادم الحرمين
موسم الحج
وزير الحرس الوطني
القيادة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

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