كويكب ضخم يندفع باتجاه الأرض اليوم

واشنطن (صدى):
أعلنت ناسا أن كويكبا ضخما، بحجم ملعب كرة قدم، يتجه نحو مدار الأرض، وسيحلق فوقها، اليوم السبت 24 يوليو.
وأوضحت ناسا أن الكويكب الضخم سيتحرك بسرعة تزيد عن ثمانية كيلومترات في الثانية، أي حوالي 17900 ميلا في الساعة. وبالنظر إلى هذه السرعة الهائلة، سيتم تدمير أي شيء في طريقه بسبب التأثير،ويمكن أن يصل عرض الكويكب المسمى 2008 GO20، إلى 220 مترا. وسيطير الكويكب بأمان عبر مدار الأرض اليوم في الساعة 8.35 مساء، وفقا لروسيا اليوم.
وأضافت أن الكويكب سوف يطير على مسافة 2870847607 كيلومترات، نحو ثمانية أضعاف المسافة بين الأرض والقمر،وبينما يُشتبه في مروره دون ضرر، تم تصنيف مداره القريب من الكوكب على أنه كويكب أبولو، حيث تنتمي هذه الفئة إلى أخطر الكويكبات.