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كويكب ضخم يندفع باتجاه الأرض اليوم

منذ 4 ساعات
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كويكب ضخم يندفع باتجاه الأرض اليوم

واشنطن (صدى):
أعلنت ناسا أن كويكبا ضخما، بحجم ملعب كرة قدم، يتجه نحو مدار الأرض، وسيحلق فوقها، اليوم السبت 24 يوليو.

وأوضحت ناسا أن الكويكب الضخم سيتحرك بسرعة تزيد عن ثمانية كيلومترات في الثانية، أي حوالي 17900 ميلا في الساعة. وبالنظر إلى هذه السرعة الهائلة، سيتم تدمير أي شيء في طريقه بسبب التأثير،ويمكن أن يصل عرض الكويكب المسمى 2008 GO20، إلى 220 مترا. وسيطير الكويكب بأمان عبر مدار الأرض اليوم في الساعة 8.35 مساء، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت أن الكويكب سوف يطير على مسافة 2870847607 كيلومترات، نحو ثمانية أضعاف المسافة بين الأرض والقمر،وبينما يُشتبه في مروره دون ضرر، تم تصنيف مداره القريب من الكوكب على أنه كويكب أبولو، حيث تنتمي هذه الفئة إلى أخطر الكويكبات.

الأرض
ناسا
كويكب ضخم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15199
منذ 4 ساعات
مرحبا مليون .. عسى يطيح فوق قم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82038
منذ 52 دقيقة
سبحان الله العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130920
منذ 32 دقيقة
سبحان الله ..

.. الله الحامي ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الضياع يشعرك باالوحده حتى لو انتي بوس الملايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حمحموه وبكبكووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تظام .. آمين .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
اخصوا التيس .. على شان مايبعبع مرة ثانيه ..
ابو علي
تشعرين بالوحده حتى انا اشعر بالوحده ما تقي نأعد سوى وندي وناخذ مع بعض آخر حلاوه

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