انتفاخ البطن مؤشر للإصابة بسرطان المبيض

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قال خبراء مركز موفيت العلمي لبحوث السرطان، أن انتفاخ البطن المستمر، يمكن أن يكون علامة تحذيرية مبكرة لسرطان المبيض.
وأوضح خبراء المركز أن "بطن المريضة، تبدو عند الانتفاخ، مستديرة وربما قاسية. وغالبًا ما يرتبط هذا باتباع نظام غذائي غير صحيح أو مشكلات في الجهاز الهضمي أو الإجهاد. ولكن قد يشير أحيانًا إلى مرض خطير"، بحسب صحيفة Daily Express .
وأضاف الخبراء أن العديد من الأشخاص يعانون من مشكلة انتفاخ البطن بين فترة وأخرى، ولكن عندما تستمر هذه الحالة ثلاثة أسابيع وأكثر يجب استشارة الطبيب.
وأكد الخبراء أن سرطان المبيض غالبا ما يطلق عليه "المرض الصامت"، لأن النساء غالبا ما يجهلن خطورة العلامات التحذيرية التي تظهر عندهن، حتى مرحلة متأخرة.