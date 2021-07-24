نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

انتفاخ البطن مؤشر للإصابة بسرطان المبيض

منذ 12 ساعة
2260
1
انتفاخ البطن مؤشر للإصابة بسرطان المبيض

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قال خبراء مركز موفيت العلمي لبحوث السرطان، أن انتفاخ البطن المستمر، يمكن أن يكون علامة تحذيرية مبكرة لسرطان المبيض.

وأوضح خبراء المركز أن "بطن المريضة، تبدو عند الانتفاخ، مستديرة وربما قاسية. وغالبًا ما يرتبط هذا باتباع نظام غذائي غير صحيح أو مشكلات في الجهاز الهضمي أو الإجهاد. ولكن قد يشير أحيانًا إلى مرض خطير"، بحسب صحيفة Daily Express .

وأضاف الخبراء أن العديد من الأشخاص يعانون من مشكلة انتفاخ البطن بين فترة وأخرى، ولكن عندما تستمر هذه الحالة ثلاثة أسابيع وأكثر يجب استشارة الطبيب.

وأكد الخبراء أن سرطان المبيض غالبا ما يطلق عليه "المرض الصامت"، لأن النساء غالبا ما يجهلن خطورة العلامات التحذيرية التي تظهر عندهن، حتى مرحلة متأخرة.

سرطان المبيض
نظام غذائي
انتفاخ البطن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130961
منذ 29 دقيقة
الله يكفينا الشر ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
بالتوفيق له مع نادي الشباب ويحمد ربه يوم فكه من النادي الثاني ماراح له
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
منذ 37 دقيقة 1659
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
منذ 55 دقيقة 550
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
منذ ساعة 1880
الذيابي: شرب الماء مع الأكل لايزيد الوزن ويقلل كمية الأكل المتناولة
الذيابي: شرب الماء مع الأكل لايزيد الوزن ويقلل كمية الأكل المتناولة
منذ ساعة 1479
تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان
تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان
منذ ساعة 1441
تفاصيل العثور على مفقود عفيف متوفيا بالصحراء بعد علوق سيارته في الرمال 
تفاصيل العثور على مفقود عفيف متوفيا بالصحراء بعد علوق سيارته في الرمال 
منذ ساعة 1729
طبيب : " الوسواس القهري " مرض مُتميز ويُصاب به الأذكياء (فيديو)
طبيب : " الوسواس القهري " مرض مُتميز ويُصاب به الأذكياء (فيديو)
منذ ساعتين 1616
القحطاني: انحسار تأثير الحالة المطرية من يوم غدٍ على مناطق المملكة 
القحطاني: انحسار تأثير الحالة المطرية من يوم غدٍ على مناطق المملكة 
منذ ساعتين 1626
الهلال يختتم استعداداته لمواجهة " إليريا ليوبليانا السلوفيني "
الهلال يختتم استعداداته لمواجهة " إليريا ليوبليانا السلوفيني "
منذ ساعتين 1459
ضبط قائد المركبة تصرف بطريقة غريبة أمام إحدى إشارات المرور
ضبط قائد المركبة تصرف بطريقة غريبة أمام إحدى إشارات المرور
منذ 3 ساعات 2572