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دلوعة الغيم " ميسان " في أحضان الضباب وزخات المطر

منذ 11 ساعة
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دلوعة الغيم " ميسان " في أحضان الضباب وزخات المطر

بدر الحارثي (صدى):
شهدت محافظة ميسان " دلوعة الغيم " الأيام الثلاثة السابقة أجواءً ماطرة ومميزة على عدد من مراكز المحافظة شملت (بنيسعد – ثقيف – بني مالك – ميسان بني الحارث – الصور بني الحارث - ابو راكة ) سالت على أثرها الأودية والشعاب جعلها اللهأمطار خيرٍ وبركة وعمّ بنفعها العباد والبلاد .

وقد خيّم الضباب الكثيف على غابات ومتنزهات الحدب وعقبة عتمة وعقبة ريدة ووادي ميسان وكذلك مرتفعات جبال ثقيفوبني مالك في مشهد أخّاذ، عادةً ما تكتسيه المحافظة خلال هذه الأيام من كل عام، في حين لم تبرح درجة الحرارة الـ 18 درجةمئوية في أغلب الأحيان مما ساهم في خلق جو مميز استمتع به المصطافون وأهالي المحافظة .

كما صاحب الأمطار نشاطاً في الرياح السطحية وانعدام الرؤية الأفقية ؛ وتداول نشطاء في مواقع التواصل مقاطعاً وصوراً للأمطار والضباب وجريان الأودية معربين عن سعادتهم بهذه الأجواء .

وكثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، ودعت قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، كون الضبابيحدّ من مدى الرؤية الأفقية، ويشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشاداتوتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

 

 

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15199
منذ 54 دقيقة
بلدة بهذا الجمال لا تزار .. هذا هو الحرمان يا عرار

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أحدث التعليقات

العدناني
مافي مثل طريقة اليمنيين ذبيحة يومه وطبخ ومفخ ومندي أما مشاوي اللحم المجمد والأكل المسبق فبلاء
هدية
عادي جدا من جميغ الشركات تهمل و تخطيء ...... لكن الويل و كل الويل لو المواطن أخطأ ........... غرامات بالألف كأنه قاعد على كنز
زنجبيل
عهد السلم و الرخاء
ناسي
قال الرسول صلى الله عليه و سلم عن إبليس عليه لعنة الله : (( صدق و هو كذوب )) هذا ما وجدناه طوال هذه...
سعد
متشوقين لرؤية ابناء الملك عبدالله رحمه الله عهد الخير والنماء

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