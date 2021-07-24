نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية

منذ ساعة
1678
2
القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

تونس
خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15199
منذ ساعة
ذكرى الحبيب بورقيبة منظر تأسيس تونس الخضراء ..

كان داهية الدواهي وعبقري الجمهورية الحديثة .. لكن الدكتاتورية في حكم تونس كانت مؤلمة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15199
منذ ساعة
مع إعلان الجمهورية التونسية في 25 يوليو 1957، أصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس لها.

تلى الأخيرَ في رئاسة الجمهورية زين العابدين بن علي بالانقلاب عام 1987، واستمر حكمه حتى 2011 حين هرب خلال الثورة التونسية. اعتمدت تونس على الصناعات الموجهة نحو التصدير في عملية تحرير وخصخصة الاقتصاد الذي بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% منذ أوائل 1990، ويذكر ان تونس عانت الفساد في ظل حكومة الرئيس السابق

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العدناني
مافي مثل طريقة اليمنيين ذبيحة يومه وطبخ ومفخ ومندي أما مشاوي اللحم المجمد والأكل المسبق فبلاء
هدية
عادي جدا من جميغ الشركات تهمل و تخطيء ...... لكن الويل و كل الويل لو المواطن أخطأ ........... غرامات بالألف كأنه قاعد على كنز
زنجبيل
عهد السلم و الرخاء
ناسي
قال الرسول صلى الله عليه و سلم عن إبليس عليه لعنة الله : (( صدق و هو كذوب )) هذا ما وجدناه طوال هذه...
سعد
متشوقين لرؤية ابناء الملك عبدالله رحمه الله عهد الخير والنماء

أخر الأخبار

المسند: الأفاعي تخرج من جحورها ليلا
المسند: الأفاعي تخرج من جحورها ليلا
منذ 7 دقائق 1364
بدء عمليات نقل الحجاج في مرحلة العودة بخدمات آمنة ومتكاملة أرضاً وجواً
بدء عمليات نقل الحجاج في مرحلة العودة بخدمات آمنة ومتكاملة أرضاً وجواً
منذ 27 دقيقة 1477
ضبط 14648 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
ضبط 14648 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
منذ 32 دقيقة 1634
تغريم سيدة اعتدت على زوجها بمفتاح سيارة بسبب صور عائلية
تغريم سيدة اعتدت على زوجها بمفتاح سيارة بسبب صور عائلية
منذ 37 دقيقة 773
انتفاخ البطن مؤشر للإصابة بسرطان المبيض
انتفاخ البطن مؤشر للإصابة بسرطان المبيض
منذ 42 دقيقة 1741
اتحاد الكرة يختار «مرسول بارك» لاستضافة مباريات الأخضر
اتحاد الكرة يختار «مرسول بارك» لاستضافة مباريات الأخضر
منذ 47 دقيقة 1505
وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج
وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج
منذ ساعة 1524
الموت يغيب الإعلامي والشاعر علي المفضي
الموت يغيب الإعلامي والشاعر علي المفضي
منذ ساعة 2363
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1905
كويكب ضخم يندفع باتجاه الأرض اليوم
كويكب ضخم يندفع باتجاه الأرض اليوم
منذ ساعة 646